У Канаді заблокували два канали Russia Today

ukru
Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
Ексклюзив
06:08 • 7623 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 65811 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 129767 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 155348 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 205847 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 198167 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186062 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157505 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 118842 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 110885 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3 м/с
97 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ припиниться через 2 години
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 54573 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 56956 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 50168 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 53412 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 50975 перегляди
Публікації

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 8412 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 210107 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 334707 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 592285 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 534233 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 59555 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 100188 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 127239 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 149784 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 162933 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

У Канаді заблокували два канали Russia Today

У Канаді заблокували два канали Russia Today

Київ • УНН

 • 53278 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Після громадських консультацій CRTC вирішив, що продовження дозволу на розповсюдження RT і RT France не відповідає суспільним інтересам та були заблокованим на території Канади. Про це повідомляє УНН з посиланням на Канадську комісію радіо, телебачення і телекомунікацій.

Деталі

Програми RT не узгоджуються зі стандартами за якими оцінюються канадські послуги, з цілями політики, викладеними в Законі про мовлення. CRTC також займається програмами з росії, які прагнуть підірвати суверенітет іншої країни, принизити канадців певного етнічного походження та підірвати демократичні інститути в Канаді.

Цитата

"Свобода слова та різноманітність точок зору є необхідною частиною нашої демократії. Проте, це привілей, а не право на трансляцію в Канаді. Іноземні канали можуть бути вилучені з дозволеного списку, якщо їх програми не будуть відповідати стандартам, за якими підтримуються канадські послуги, або їх продовження розповсюдження більше не відповідає суспільним інтересам, як це було у випадку з RT і RT France", - заявив Ян Скотт, голова та головний виконавчий директор CRTC.

Комісія врахувала подання та відзначає серйозність тверджень, наведених у виступах. Вона також розглянула повідомлення про реальну ситуацію в Україні, діючі санкції проти Росії та росіян, які посилюються, а також швидкі кроки інших юрисдикцій щодо припинення послуг.

Нагадаємо

Сайти незалежним ЗМІ почали блокувати в Росії. Перші під заборону потрапили Медуза, ВВС, Радіо Свобода та Deutsche Welle заблокували на території Росії. 

УНН також заблокували у країні-агресора.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,105.80
Золото
$3,147.30
Tesla
$268.93
Brent
$74.37
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.48
Ethereum
$1,855.46