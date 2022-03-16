У Канаді заблокували два канали Russia Today
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Після громадських консультацій CRTC вирішив, що продовження дозволу на розповсюдження RT і RT France не відповідає суспільним інтересам та були заблокованим на території Канади. Про це повідомляє УНН з посиланням на Канадську комісію радіо, телебачення і телекомунікацій.
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Програми RT не узгоджуються зі стандартами за якими оцінюються канадські послуги, з цілями політики, викладеними в Законі про мовлення. CRTC також займається програмами з росії, які прагнуть підірвати суверенітет іншої країни, принизити канадців певного етнічного походження та підірвати демократичні інститути в Канаді.
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"Свобода слова та різноманітність точок зору є необхідною частиною нашої демократії. Проте, це привілей, а не право на трансляцію в Канаді. Іноземні канали можуть бути вилучені з дозволеного списку, якщо їх програми не будуть відповідати стандартам, за якими підтримуються канадські послуги, або їх продовження розповсюдження більше не відповідає суспільним інтересам, як це було у випадку з RT і RT France", - заявив Ян Скотт, голова та головний виконавчий директор CRTC.
Комісія врахувала подання та відзначає серйозність тверджень, наведених у виступах. Вона також розглянула повідомлення про реальну ситуацію в Україні, діючі санкції проти Росії та росіян, які посилюються, а також швидкі кроки інших юрисдикцій щодо припинення послуг.
Нагадаємо
Сайти незалежним ЗМІ почали блокувати в Росії. Перші під заборону потрапили Медуза, ВВС, Радіо Свобода та Deutsche Welle заблокували на території Росії.
УНН також заблокували у країні-агресора.