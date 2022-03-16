В Канаде заблокировали два канала Russia Today

Детали

Программы RT не согласуются со стандартами по которым оцениваются канадские услуги, с целями политики, изложенными в Законе о вещании. CRTC также занимается программами из россии, которые стремятся подорвать суверенитет другой страны, унизить канадцев определенного этнического происхождения и подорвать демократические институты в Канаде.

Цитата

"Свобода слова и разнообразие точек зрения является необходимой частью нашей демократии. Тем не менее, это привилегия, а не право на трансляцию в Канаде. Иностранные каналы могут быть изъяты из разрешенного списка, если их программы не будут соответствовать стандартам, по которым поддерживаются канадские услуги, или их продолжения распространения не отвечает общественным интересам, как это было в случае с RT и RT France", - заявил Ян Скотт, председатель и главный исполнительный директор CRTC.

Комиссия учла представление и отмечает серьезность утверждений, приведенных в выступлениях. Она также рассмотрела сообщения о реальной ситуации в Украине, действующих санкциях против России и усиливающихся россиян, а также быстрые шаги других юрисдикций по прекращению услуг.

Напомним

Сайты независимым СМИ начали блокировать в России. Первые под запрет попали Медуза, ВВС, Радио Свобода и Deutsche Welle заблокировали на территории России.

УННтакже заблокировали в стране-агрессоре.