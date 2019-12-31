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У Канаді скасували майже 200 рейсів через снігопад

У Канаді скасували майже 200 рейсів через снігопад

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Близько 200 авіарейсів скасували в аеропортах в столиці Канади Оттаві і в провінції Квебек через крижаний дощ і снігопад. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CTV.

У повідомленні уточнюється, що найбільшу кількість рейсів - близько 100 - скасували в міжнародному аеропорту Монреаля. В основному зміни стосуються напрямків всередині провінцій на сході Канади, а також вильотів в північно-східні райони США, говориться в повідомленні.

За даними Національного метеобюро, в Квебеку до вечора 31 грудня очікується до 15-20 см снігу.

Нагадаємо, снігопад у жовтні спричинив траспортний колапс у Канаді.

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