В Канаде отменили почти 200 рейсов из-за снегопада
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Около 200 авиарейсов отменили в аэропортах в столице Канады Оттаве и в провинции Квебек из-за ледяного дождя и снегопада. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CTV.
В сообщении уточняется, что наибольшее количество рейсов — около 100 — отменили в международном аэропорту Монреаля. В основном изменения касаются направлений внутри провинций на востоке Канады, а также вылетов в северо-восточные районы США, говорится в сообщении.
По данным Национального метеобюро, в Квебеке до вечера 31 декабря ожидается до 15–20 см снега.
Напомним, снегопад в октябре вызвал траспортный коллапс в Канаде.