У Канаді радіостанції припиняють ставити пісні Майкла Джексона після скандального фільму
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Три основні радіостанції в Монреалі (Квебек, Канада) припинили ставити пісні Майкла Джексона через нові звинувачення в розбещенні малолітніх дітей, озвучених в документальному фільмі НВО, який вийшов 3 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Пісні Джексона прибрали з ефіру радіостанцій CKOI, Rythme і The Beat після дзвінків невдоволених слухачів.
Заборону на твори Майкла Джексона в ефірі збираються поширити ще на 23 невеликі радіостанції по всій Канаді, які входять до медіагрупи Cogeco Media.
Нагадаємо, на телеканалі HBO вийшла перша серія двосерійного документального фільму "Залишаючи Неверленд" (Leaving Neverland), що розповідає про сексуальні зв'язки співака Майкла Джексона, який помер в 2009 році, з дітьми. Головні герої - 36-річний Уейд Робсон і 40-річний Джеймс Сейфчак. Вони стверджують, що в ранньому віці зазнали домагань з боку музиканта.