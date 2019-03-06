В Канаде радиостанции прекращают ставить песни Майкла Джексона после скандального фильма
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Три основные радиостанции в Монреале (Квебек, Канада) прекратили ставить песни Майкла Джексона из-за новых обвинений в растлении малолетних детей озвученных в документальном фильме НВО, который вышел 3 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Песни Джексона убрали из эфира радиостанций CKOI, Rythme и The Beat после звонков недовольных слушателей.
Запрет на произведения Майкла Джексона в эфире собираются распространить еще на 23 небольшие радиостанции по все Канаде, которые входят в медиагруппу Cogeco Media.
Напомним, на телеканале HBO вышла первая серия двухсерийного документального фильма “Покидая Неверленд” (Leaving Neverland), рассказывающая о сексуальных связях певца Майкла Джексона, скончавшегося в 2009 году, с детьми. Главные герои — 36-летний Уэйд Робсон и 40-летний Джеймс Сейфчак. Они утверждают, что в раннем возрасте подверглись домогательствам со стороны музыканта.