У Канаді помітили моторошні льодові фігури

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Чоловік помітив об’єкти біля своєї домівки на озері Ері. Після цього він одразу згадав про смерть і Джека Фроста — персонажа англійського фольклору, який уособлює зиму.

Фігури утворились під час негоди. Імовірно на стовпі заледеніла вода, що призвело до появи таких об’єктів.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що центр Львова прикрасили льодовими скульптурами.