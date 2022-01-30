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15 марта, 19:03 • 105518 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140532 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121682 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115321 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103883 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101007 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91235 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 122815 просмотра

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127228 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Канаде заметили жуткие ледовые фигуры

В Канаде заметили жуткие ледовые фигуры

Киев • УНН

 • 21990 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. 65-летний житель Канады Бен Тучи сфотографировал заледеневшие фигуры, которые напомнили ему смерть и зиму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Мужчина заметил объекты возле своего дома на озере Эри. После этого он сразу вспомнил о смерти и Джека Фроста — персонажа английского фольклора, олицетворяющего зиму.

Фигуры образовались во время непогоды. Предположительно на столбе заледенела вода, что привело к появлению таких объектов.

Напомним

Ранее сообщалось, что центр Львова украсили ледовыми скульптурами.

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