У Канаді автобус з юніорською хокейною командою потрапив в ДТП

Деталі

Інцидент стався на шосе недалеко від міста Ейстл, коли автобус зіткнувся з легковим автомобілем. Водій легковика загинув на місці. Частина пасажирів автобуса отримала незначні травми.

Про причини ДТП поки не повідомляється.

Зазначається, що автобус перевозив команду Miramichi Timberwolves.

Нагадаємо

Аварія на змаганнях з драг-рейсингу - автогонках по прямій, - що проходили в місті Керрвіль (штат Техас) забрала 23 жовтня життя двох дітей, ще вісім людей отримали травми різного ступеня тяжкості.