У Канаді автобус з юніорською хокейною командою потрапив в ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Одна людина загинула в дорожньо-транспортній пригоді за участю автобуса, що перевозив юніорську хокейну команду, в канадській провінції Нью-Брансвік. Про це в неділю повідомив телеканал CBC, передає УНН.
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Інцидент стався на шосе недалеко від міста Ейстл, коли автобус зіткнувся з легковим автомобілем. Водій легковика загинув на місці. Частина пасажирів автобуса отримала незначні травми.
Про причини ДТП поки не повідомляється.
Зазначається, що автобус перевозив команду Miramichi Timberwolves.
Нагадаємо
Аварія на змаганнях з драг-рейсингу - автогонках по прямій, - що проходили в місті Керрвіль (штат Техас) забрала 23 жовтня життя двох дітей, ще вісім людей отримали травми різного ступеня тяжкості.