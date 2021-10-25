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В Канаде автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП

Киев • УНН

 • 15404 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса, перевозившего юниорскую хоккейную команду, в канадской провинции Нью-Брансуик. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC, передает УНН.

В Канаде автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП

Детали

Инцидент произошел на шоссе недалеко от города Эйстл, когда автобус столкнулся с легковым автомобилем. Водитель легковушки погиб на месте. Часть пассажиров автобуса получил незначительные травмы.

О причинах ДТП пока не сообщается.

Отмечается, что автобус перевозил команду Miramichi Timberwolves.

Напомним

Авария на соревнованиях по драг-рейсингу — автогонках по прямой, — проходивших в городе Керрвиль (штат Техас) унесла 23 октября жизни двоих детей, еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести.

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