В Канаде автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса, перевозившего юниорскую хоккейную команду, в канадской провинции Нью-Брансуик. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел на шоссе недалеко от города Эйстл, когда автобус столкнулся с легковым автомобилем. Водитель легковушки погиб на месте. Часть пассажиров автобуса получил незначительные травмы.
О причинах ДТП пока не сообщается.
Отмечается, что автобус перевозил команду Miramichi Timberwolves.
Напомним
Авария на соревнованиях по драг-рейсингу — автогонках по прямой, — проходивших в городе Керрвиль (штат Техас) унесла 23 октября жизни двоих детей, еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести.