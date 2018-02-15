У Кам'янці-Подільському обвалилася частина стіни Старої фортеці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У місті Кам'янець-Подільський (Хмельницька область) сьогодні обвалилася частина стіни північного бастіону Старої фортеці. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію опубліковану на сторінці у Facebook міського голови Кам'янць-Подільського Михайла Сімашкевича.
"На жаль, маємо прикру новину - сьогодні обвалилася лицьова кладка стіни північного бастіону Старої фортеці", - повідомляє мер.
За його інформацією, причиною обвалу стало замокання стіни та її замерзання-розмерзання впродовж тривалого часу.
"Працівники музею вже провели первинне обстеження об'єкта, чекатимемо на експертне. Обов'язковий крок після цього - протиаварійні, ремонтно-реставраційні роботи", - пише Сімашкевич.
Кам'янець-Подільська фортеця (Стара фортеця) — фортеця у місті Кам'янець-Подільський (Хмельницької області України). Відома з XIV століття як частина оборонної системи міста Кам'янець, колишньої столиці Подільського князівства XIV–XV ст., Подільського воєводства XV–XVIII ст., а далі Подільської губернії (1793–1924 pp.). Є складовою частиною Національного історико-архітектурного заповідника "Кам'янець", що належить до "Семи чудес України".