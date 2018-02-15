В Каменце-Подольском обвалилась часть стены Старой крепости
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В городе Каменец-Подольский (Хмельницкая область) сегодня обвалилась часть стены северного бастиона Старой крепости. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию опубликованную на странице в Facebook городского головы Каменец-Подольского Михаила Симашкевича.
"К сожалению, имеем досадную новость - сегодня обвалилась лицевая кладка стены северного бастиона Старой крепости", - сообщает мэр.
По его информации, причиной обвала стало намокания стены и ее замерзания-оттаивания в течение длительного времени.
"Работники музея уже провели первичное обследование объекта, ждать экспертное. Обязательный шаг после этого - противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы", - пишет Симашкевич.
Справка УНН: Каменец-Подольская крепость (Старая крепость) - крепость в городе Каменец-Подольский (Хмельницкой области Украины). Известная с XIV века как часть оборонительной системы города Каменец, бывшей столицы Подольского княжества XIV-XV вв., Подольского воеводства XV-XVIII вв., А дальше Подольской губернии (1793-1924 pp.). Является составной частью Национального историко-архитектурного заповедника "Каменец", что относится к "Семи чудес Украины".