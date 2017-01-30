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У каліфорнійському Діснейленді відбудеться електропарад

У каліфорнійському Діснейленді відбудеться електропарад

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. У каліфорнійському Діснейленді вперше за 21 рік відбудеться Головний вуличний електропарад. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.

Як зазначається, парад заснували ще в 1977 році. З того часу він проходив в різних парках Діснейленду, однак цього року він відбудеться в Діснейленді Південної Каліфорнії, де починався ще 21 рік тому.

Надувні фігури Діснейленду будуть прикрашені 600 тисячами вогнів.

У перформансі візьмуть участь герої таких мультфільмів, як “Аліса в країні чудес”, “Попелюшка”, “Пітер Пен”, “Білосніжка і сім гномів”, “Піноккіо”, “Дамбо” і “Дракон Піта”.

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Парад буде проводитися вночі і відбуватиметься ще в чотирьох парках Діснейленду, зокрема в Парижі, Токіо, Парку чарівного королівства Діснея і Парку розваг в Каліфорнії.

За повідомленнями організаторів, свято електровогнів стартує 18 червня.

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