В калифорнийском Диснейленде состоится электропарад
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В калифорнийском Диснейленде впервые за 21 год состоится Главный уличный электропарад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
Как отмечается, парад основали еще в 1977 году. С тех пор он проходил в различных парках Диснейленда, однако этого года он состоится в Диснейленде Южной Калифорнии, где начинался еще 21 год назад.
Надувные фигуры Диснейленда будут украшены 600 тысячами огней.
В перформансе примут участие герои таких мультфильмов, как "Алиса в стране чудес", "Золушка", "Питер Пэн", "Белоснежка и семь гномов", "Пиноккио", "Дамбо" и "Дракон Пита».
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Парад будет проводиться ночью и будет происходить еще в четырех парках Диснейленда, в частности в Париже, Токио, Парке волшебного королевства Диснея и Парке развлечений в Калифорнии.
По сообщениям организаторов, праздник электрогней стартует 18 июня.