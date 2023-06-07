У Каховці не буде проблем з водопостачанням - військова адміністрація
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Підрив росіянами дамби ГЕС на Херсонщині не вплине на централізовану подачу води у Каховці. Про це повідомляє Каховська міська військова адміністрація, пише УНН.
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Як заявили в міській адміністрації, директор «Каховського водоканалу» Ігор Насонов запевнив, що приводу для хвилювання не повинно бути, якщо не додаються інші чинники.
За його словами, джерелом подачі води у Каховку служать артезіанські свердловини. Вода Каховського водосховища не використовується для водопостачання міста.
"Тому рівень води водосховища критично не вплине на наявність води у кранах містян за умови наявності електроенергії на об'єктах", - йдеться в повідомленні Каховської міської військової адміністрації.
Доповнення
Станом на ранок 7 червня пік розливу води з Каховського водосховища пройшов. Стабілізація рівня в районах затоплення відбуватиметься у наступні 4 доби, повідомив гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота.