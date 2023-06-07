В Каховке не будет проблем с водоснабжением - военная администрация
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Подрыв россиянами дамбы ГЭС в Херсонской области не повлияет на централизованную подачу воды в Каховке. Об этом сообщает Каховская городская военная администрация, пишет УНН.
Детали
Как заявили в городской администрации, директор «Каховского водоканала» Игорь Насонов заверил, что повода для волнения не должно быть, если не добавляются другие факторы.
По его словам, источником подачи воды в Каховку служат артезианские скважины. Вода Каховского водохранилища не используется для водоснабжения города.
"Поэтому уровень воды водохранилища критически не повлияет на наличие воды в кранах горожан при условии наличия электроэнергии на объектах", - говорится в сообщении Каховской городской военной администрации.
Дополнение
По состоянию на утро 7 июня пик разлива воды из Каховского водохранилища прошел. Стабилизация уровня в районах затопления будет происходить в следующие 4 суток, сообщил гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота.