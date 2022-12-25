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У Кабулі біля посольства росії стався вибух: соцмережі публікують відео

У Кабулі біля посольства росії стався вибух: соцмережі публікують відео

Київ • УНН

 • 446922 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. У столиці Афганістану Кабулі стався вибух біля російського посольства. Соціальні мережі публікують відео з місця вибуху, повідомляє УНН.

Деталі

За інформацією ЗМІ, офіційних підтверджень вибуху наразі немає. Інформація про деталі події уточнюється. Про постраждалих чи загиблих інформації не надходило.

У мережі з'явилося відео, на якому, як стверджується, наслідки вибуху, що прогримів поблизу посольства росії в Кабулі.

Нагадаємо

У Міністерстві закордонних справ повідомили про 33 випадки погроз у 17 країнах посольствам України. Спікер МЗС Олег Ніколенко повідомив про один замах на теракт, два повідомлення про мінування, один випадок вандалізму, один випадок письмової загрози та 28 закривавлених пакетів.

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