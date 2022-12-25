У Кабулі біля посольства росії стався вибух: соцмережі публікують відео
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. У столиці Афганістану Кабулі стався вибух біля російського посольства. Соціальні мережі публікують відео з місця вибуху, повідомляє УНН.
Деталі
За інформацією ЗМІ, офіційних підтверджень вибуху наразі немає. Інформація про деталі події уточнюється. Про постраждалих чи загиблих інформації не надходило.
У мережі з'явилося відео, на якому, як стверджується, наслідки вибуху, що прогримів поблизу посольства росії в Кабулі.
Нагадаємо
У Міністерстві закордонних справ повідомили про 33 випадки погроз у 17 країнах посольствам України. Спікер МЗС Олег Ніколенко повідомив про один замах на теракт, два повідомлення про мінування, один випадок вандалізму, один випадок письмової загрози та 28 закривавлених пакетів.