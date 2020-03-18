У Кабміні розпочалося відкрите засідання уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Кабінет міністрів України розпочав відкрите засідання уряду. Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"На прохання громадськості, журналістів, ми робимо засідання Кабінету міністрів України відкритим. Ми уряд для людей, нам приховувати нема чого", - сказав Шмигаль.
Він наголосив, що уряд вимушений створювати незручності для суспільства, закриваючи ТРЦ, метро та інші заклади, але цим вони дбають про безпеку громадян.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку питань, зокрема, проект постанови про зміну порядку надання державної підтримки підприємцям, а також проект розпорядження про виділення коштів з резервного фонду держбюджету.