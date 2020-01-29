У Кабміні планують затвердити план заходів щодо незаконного виробництва тютюнових виробів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку проектів закону України, а також проектів постанов, зокрема про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний Кабміну.
Так, урядовці планують розглянути низку проектів закону, зокрема, про внесення змін щодо участі України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, до Закону України “Про поштовий зв’язокˮ та до статті 452 Митного кодексу України.
Окрім того, планується до розгляду проект указу президента України, про присвоєння імені Дмитра Вишневенького 12 бригаді оперативного призначення Національної гвардії України та уточнення деяких найменувань.
Також в уряді планують розглянути проекти постанов щодо внесення змін до переліку товарів, поміщення яких у митний режим переробки на митній території України забороняється, деякі питання в’їзду/виїзду громадян України на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях.
Окрім того урядовці планують затвердити бюджет Фонду соціального страхування України на 2020 рік.
Уряд також планує розглянути проекти розпоряджень, зокрема, про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року, про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги.
Також планують схвалити концепції реалізації державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель у частині збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії та затвердження Національного плану збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії.
Нагадаємо, у Кабміні розробили план боротьби з нелегальним алкоголем.