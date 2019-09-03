У Кабміні планують поступово відходити від добровільного об'єднання громад
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Поступово ми будемо відходити від добровільного об’єднання громад і переходити до об’єднання за перспективними планами. Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку громад і територій (Мінрегіон) з посиланням на міністра Альону Бабак, передає УНН.
“Поступово ми будемо відходити від добровільного об’єднання громад і переходити до об’єднання за перспективними планами. Бо є певне розчарування, коли громади не завжди формувались за принципом спроможності. І, на жаль, сьогодні 70% з них мають дотаційні бюджети. Ми маємо змінити цю ситуацію через об’єднання за прогнозованою моделлю, яка дозволить громадам бути демографічно, соціально та економічно спроможними”, — сказала Бабак.
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За словами очільниці відомства, відповідно до перспективних планів відбуватиметься і зміна переліку спроможних громад та формуватиметься нова система функцій органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, що діють на рівні громад, районів та областей.
“Мінрегіон спільно з МОЗ, МОН та іншими профільними міністерствами формує межі та моделює об’єднання громад з урахуванням стандартів доступності та якості адміністративних та соціальних послуг. Сформовані перспективні плани вже направлено в регіони. Функції нагляду і контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування в частині дотримання законності рішень законодавства матимуть префектури. Загалом процес об’єднання має завершитись протягом 2019-2020 років”, — підкреслила Бабак.