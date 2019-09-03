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В Кабмине планируют постепенно отходить от добровольного объединения общин

В Кабмине планируют постепенно отходить от добровольного объединения общин

Киев  •  УНН

 • 13142 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Постепенно мы будем отходить от добровольного объединения общин и переходить к объединению с перспективными планами. Об этом сообщила прессслужба Министерства развития общин и территорий (Минрегион) со ссылкой на министра Алену Бабак, передает УНН.

"Постепенно мы будем отходить от добровольного объединения общин и переходить к объединению с перспективными планами. Потому что есть определенное разочарование, когда общины не всегда формировались по принципу состоятельности. И, к сожалению, сегодня 70% из них имеют дотационные бюджеты. Мы должны изменить эту ситуацию через объединение с прогнозируемой моделью, которая позволит общинам быть демографически, социально и экономически состоятельными", - сказала Бабак.

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По словам руководительницы ведомства, согласно перспективных планов будет происходить и изменение перечня состоятельных общин и формироваться новая система функций органов местного самоуправления и органов исполнительной власти, действующих на уровне общин, районов и областей.

"Минрегион совместно с МЗ, МОН и другими профильными министерствами формирует границы и моделирует объединения общин с учетом стандартов доступности и качества административных и социальных услуг. Сформированные перспективные планы уже направлено в регионы. Функции надзора и контроля за деятельностью органов местного самоуправления в части соблюдения законности решений законодательства будут иметь префектуры. В общем процесс объединения должен завершиться в течение 2019-2020 годов", - подчеркнула Бабак.

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