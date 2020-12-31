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В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
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У Кабміні обіцяють зміцнення зв'язків із ЄС та НАТО в 2021 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Інтеграція України до Європейського союзу та Північноатлантичного альянсу посилиться протягом 2021 року. Про це у новорічному привітанні в Twitter повідомила, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, інформує УНН.

У Кабміні обіцяють зміцнення зв'язків із ЄС та НАТО в 2021 році

“З Новим роком, шановні партнери! 2020 був роком випробувань, але у важкі часи також виявляють справжні партнерські стосунки і нагадують нам про те, що насправді важливо. Зв’язок, що об’єднує Україну та Захід, міцний, як ніколи раніше. У 2021 році ми ще більше посилимо нашу інтеграцію до ЄС та НАТО”, - повідомила віце-премєр.

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Додамо, що раніше Стефанішина заявляла, що Україна вийшла на новий рівень європейської інтеграції й питання руху країни до членства в ЄС та НАТО перестають бути романтичними ідеями.

Українські Національні Новини

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