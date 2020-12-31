У Кабміні обіцяють зміцнення зв'язків із ЄС та НАТО в 2021 році

“З Новим роком, шановні партнери! 2020 був роком випробувань, але у важкі часи також виявляють справжні партнерські стосунки і нагадують нам про те, що насправді важливо. Зв’язок, що об’єднує Україну та Захід, міцний, як ніколи раніше. У 2021 році ми ще більше посилимо нашу інтеграцію до ЄС та НАТО”, - повідомила віце-премєр.

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Додамо, що раніше Стефанішина заявляла, що Україна вийшла на новий рівень європейської інтеграції й питання руху країни до членства в ЄС та НАТО перестають бути романтичними ідеями.