У Ізраїлі схвалили будівництво майже 2 тис. будинків на Західному березі Йордану
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Військово-політичний кабінет Ізраїлю одноголосно схвалив будівництво першого за багато років єврейського поселення на Західному березі річки Йордан. Про це йдеться на сторінці прем’єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху в Facebook, передає УНН.
“Військово-політичний кабінет, очолюваний прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, одноголосно схвалив створення нового поселення для жителів Амона, в районі долини Шилох,” — йдеться в повідомленні.
Як зазначається, планується побудувати близько двох тис. будинків.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп попросив прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху “трохи утриматися” із поселенською активністю на територіях, які стали предметом спору Ізраїлю і Палестини.
Раніше високопоставлений представник адміністрації президента США заявив, що США виступають за мирне розв’язання ізраїльсько-палестинського конфлікту навіть у тому випадку, якщо це не передбачатиме вирішення за “принципом двох держав”.