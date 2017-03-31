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У Ізраїлі схвалили будівництво майже 2 тис. будинків на Західному березі Йордану

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Військово-політичний кабінет Ізраїлю одноголосно схвалив будівництво першого за багато років єврейського поселення на Західному березі річки Йордан. Про це йдеться на сторінці прем’єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху в Facebook, передає УНН.

“Військово-політичний кабінет, очолюваний прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, одноголосно схвалив створення нового поселення для жителів Амона, в районі долини Шилох,” — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, планується побудувати близько двох тис. будинків.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп попросив прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху “трохи утриматися” із поселенською активністю на територіях, які стали предметом спору Ізраїлю і Палестини.

Раніше високопоставлений представник адміністрації президента США заявив, що США виступають за мирне розв’язання ізраїльсько-палестинського конфлікту навіть у тому випадку, якщо це не передбачатиме вирішення за “принципом двох держав”.

 

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