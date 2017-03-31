В Израиле одобрили строительство почти 2 тыс. Домов на Западном берегу Иордана

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 78858 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111495 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169775 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124859 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121926 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115284 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106166 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107382 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103828 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160326 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Израиле одобрили строительство почти 2 тыс. Домов на Западном берегу Иордана

В Израиле одобрили строительство почти 2 тыс. Домов на Западном берегу Иордана

Киев  •  УНН

 • 11225 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Военно-политический кабинет Израиля единогласно одобрил строительство первого за многие годы еврейского поселения на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится на странице премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в Facebook, передает УНН.

"Военно-политический кабинет, возглавляемый премьер-министром Биньямином Нетаньяху, единогласно одобрил создание нового поселения для жителей Амона, в районе долины Шилох", - говорится в сообщении.

Как отмечается, планируется построить около двух тыс. Домов.

Напомним, президент США Дональд Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "немного воздержаться" с поселенческой активностью на территориях, которые стали предметом спора Израиля и Палестины.

Ранее высокопоставленный представитель администрации президента США заявил, что США выступают за мирное решение израильско-палестинского конфликта даже в том случае, если это не будет предусматривать решения по "принципу двух государств".

 

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