В Израиле одобрили строительство почти 2 тыс. Домов на Западном берегу Иордана
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Военно-политический кабинет Израиля единогласно одобрил строительство первого за многие годы еврейского поселения на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится на странице премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в Facebook, передает УНН.
"Военно-политический кабинет, возглавляемый премьер-министром Биньямином Нетаньяху, единогласно одобрил создание нового поселения для жителей Амона, в районе долины Шилох", - говорится в сообщении.
Как отмечается, планируется построить около двух тыс. Домов.
Напомним, президент США Дональд Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "немного воздержаться" с поселенческой активностью на территориях, которые стали предметом спора Израиля и Палестины.
Ранее высокопоставленный представитель администрации президента США заявил, что США выступают за мирное решение израильско-палестинского конфликта даже в том случае, если это не будет предусматривать решения по "принципу двух государств".