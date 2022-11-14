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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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У Івано-Франківській ОВА розповіли причини звуків вибухів, які сьогодні можуть чути жителі

У Івано-Франківській ОВА розповіли причини звуків вибухів, які сьогодні можуть чути жителі

Київ • УНН

 • 256817 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що сьогодні, 14 листопада, українські військові проводитимуть навчання, передає УНН.

Цитата

"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання. Стежте за сигналами повітряної тривоги та обов'язково прямуйте в укриття. Працюємо!", - зазначила вона.

Нагадаємо 

Жителів Івано-Франківської області закликали економити електроенергію.

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