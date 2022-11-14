У Івано-Франківській ОВА розповіли причини звуків вибухів, які сьогодні можуть чути жителі

Цитата

"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання. Стежте за сигналами повітряної тривоги та обов'язково прямуйте в укриття. Працюємо!", - зазначила вона.

Нагадаємо

Жителів Івано-Франківської області закликали економити електроенергію.