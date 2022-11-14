В Ивано-Франковской ОВА рассказали причины звуков взрывов, которые сегодня могут слышать жители

Цитата

"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения. Следите за сигналами воздушной тревоги и обязательно направляйтесь в укрытие. Работаем!", - отметила она.

Напомним

Жителей Ивано-Франковской области призвали экономить электроэнергию.