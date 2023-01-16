У Івано-Франківській області сьогодні жителі можуть чути звуки вибухів - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що сьогодні, 16 січня, українські військові проводитимуть навчання, передає УНН.
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"До уваги жителів області. Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - зазначила вона.
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