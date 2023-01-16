В Ивано-Франковской области сегодня жители могут слышать звуки взрывов - ОВА

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"К вниманию жителей области. Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", - отметила она.

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