В Ивано-Франковской области сегодня жители могут слышать звуки взрывов - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что сегодня, 16 января, украинские военные будут проводить учения, передает УНН.
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"К вниманию жителей области. Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", - отметила она.
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