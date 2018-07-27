У І півріччі смертність на дорогах зменшилася на 10% - Омелян
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. У І півріччі 2018 року смертність на дорогах зменшилася на 10% порівняно із результатами аналогічного періоду минулого року. Про це повідомив журналістам після брифінгу міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.
"У 2010-у смертність на дорогах була 10 тис. людей на рік. Смертність на українських автошляхах у 2015 році була 5 тис. людей. Зараз - 3,5 тис. осіб. По показниках цього півріччя маємо 10% скорочення смертності, порівняно із І півріччям 2017 року", - розповів Омелян.
Як наголосив він, усі резонансі ДТП скоюються переважно через порушення швидкісного режиму та ігнорування правил ПДД.
"Це люди, які сидять за кермом і свідомо давлять на газ, тому що вважають, що вони круті", - підкреслив міністр.
Омелян уточнив, що усі законопроекти щодо врегулювання цієї проблеми готові. Він сподівається, що цей пакет законів буде проголосований у вересні цього року.
Нагадаємо, за півроку в Україні скоєно 68 тис. ДТП.
У ГПУ повідомили, що за півроку до суду передано 1031 обвинувальний акт щодо ДТП.