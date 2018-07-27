В I полугодии смертность на дорогах уменьшилась на 10% - Омелян
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В I полугодии 2018 года смертность на дорогах уменьшилась на 10% по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил журналистам после брифинга министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.
"В 2010-м смертность на дорогах была 10 тыс. человек в год. Смертность на украинских автодорогах в 2015 году была 5 тыс. человек. Сейчас - 3,5 тыс. человек. По показателям этого полугодия имеем 10% сокращение смертности, по сравнению с I полугодием 2017 года", - рассказал Омелян.
Как отметил он, все резонансные ДТП совершаются преимущественно из-за нарушения скоростного режима и игнорирования правил ПДД.
"Это люди, которые сидят за рулем и сознательно давят на газ, так как считают, что они крутые", - подчеркнул министр.
Омелян уточнил, что все законопроекты по урегулированию этой проблемы готовы. Он надеется, что этот пакет законов будет проголосован в сентябре этого года.
Напомним, за полгода в Украине совершено 68 тыс. ДТП.
В ГПУ сообщили, что за полгода в суд передано 1031 обвинительный акт по ДТП.