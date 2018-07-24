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У І півріччі перевезення нафтопродуктів та будматеріалів Дніпром зросли

У І півріччі перевезення нафтопродуктів та будматеріалів Дніпром зросли

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. У І півріччі кількість вантажоперевезень Дніпром зросла на 10,1%. За обсягами зростання продемонстрували нафтопродукти та будівельні матеріали, передає УНН з посиланням на Мінінфраструктури.

Зокрема, за даними міністерства, за січень-червень 2018 року кількість суднопроходів по Дніпру зросла на 10,1% та склала 5 785. При цьому річкою було перевезено 2,96 млн тонн вантажів, зокрема:

  • металопродукції — 445,7 тис. тонн (-0,9%);
  • зернових — 799,8 тис. тонн (-12,4%);
  • нафтопродуктів — 27 тис. тонн (20,5%);
  • будівельних матеріалів — 1 692,3 тис. тонн (+39,5%).

Також повідомляється, що за цей період морські порти обробили на 3,1% більше суден — 5 848.

Всього було оброблено 63,8 млн тон вантажів, із них 15,5 млн тонн — тарно-штучних, 5,2 млн тонн — наливних та 43 млн тонн суховантажних вантажів.

Нагадаємо, з кінця квітня цього року прикордонники РФ затримали майже 100 українських суден в Азовському морі.

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