У І півріччі перевезення нафтопродуктів та будматеріалів Дніпром зросли
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У І півріччі кількість вантажоперевезень Дніпром зросла на 10,1%. За обсягами зростання продемонстрували нафтопродукти та будівельні матеріали, передає УНН з посиланням на Мінінфраструктури.
Зокрема, за даними міністерства, за січень-червень 2018 року кількість суднопроходів по Дніпру зросла на 10,1% та склала 5 785. При цьому річкою було перевезено 2,96 млн тонн вантажів, зокрема:
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- металопродукції — 445,7 тис. тонн (-0,9%);
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- зернових — 799,8 тис. тонн (-12,4%);
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- нафтопродуктів — 27 тис. тонн (20,5%);
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- будівельних матеріалів — 1 692,3 тис. тонн (+39,5%).
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Також повідомляється, що за цей період морські порти обробили на 3,1% більше суден — 5 848.
Всього було оброблено 63,8 млн тон вантажів, із них 15,5 млн тонн — тарно-штучних, 5,2 млн тонн — наливних та 43 млн тонн суховантажних вантажів.
Нагадаємо, з кінця квітня цього року прикордонники РФ затримали майже 100 українських суден в Азовському морі.