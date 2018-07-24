В I полугодии перевозки нефтепродуктов и стройматериалов по Днепру выросли
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В I полугодии количество грузоперевозок по Днепру выросло на 10,1%. По объемам рост продемонстрировали нефтепродукты и строительные материалы, передает УНН со ссылкой на Мининфраструктуры.
В частности, по данным министерства, за январь-июнь 2018 года количество суднопроходов по Днепру выросло на 10,1% и составило 5 785. При этом рекой было перевезено 2,96 млн тонн грузов, в частности:
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- металлопродукции — 445,7 тыс. тонн (-0,9%);
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- зерновых — 799,8 тыс. тонн (-12,4%);
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- нефтепродуктов — 27 тыс. тонн (20,5%);
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- строительных материалов — 1 692,3 тыс. тонн (+ 39,5%).
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Также сообщается, что за этот период морские порты обработали на 3,1% больше судов — 5 848.
Всего было обработано 63,8 млн тонн грузов, из них 15,5 млн тонн — тарно-штучных, 5,2 млн тонн — наливных и 43 млн тонн сухогрузных грузов.
Напомним, с конца апреля этого года пограничники РФ задержали почти 100 украинских судов в Азовском море.