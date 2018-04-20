У І кварталі соцстрах виплатив лікарняних та декретних на майже 3 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У І кварталі 2018 року Фонд соціального страхування спрямував на лікарняні та декретні виплати, а також на допомогу на поховання майже 3 млрд гривень, передає УНН з посиланням на повідомлення соцстраху.
“Упродовж І кварталу 2018 року Фонд соціального страхування профінансував 1 млн 154 тис. лікарняних, а ще 47 тисячам осіб надав допомогу по вагітності та пологах. Кількість виплат допомоги на поховання сягнула 2 811. На ці статті видатків Фондом спрямовано майже 3 млрд гривень”, — йдеться у повідомленні.
У Фонді звернули увагу на те, що загалом видатки на матеріальне забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли більш ніж на 30%, одним із чинників чого стало зростання розміру мінімальної та середньої заробітних плат по країні. При цьому кількість днів, які українці провели на лікарняному в першому кварталі, залишилась на рівні 2017 року.
Нагадаємо, соцстрах назвав розмір лікарняних на дитину. Він залежить від страхового стажу застрахованої особи: від 50% середньої зарплати (якщо стаж не перевищує 3 роки) і до 100 % (якщо стаж — понад 8 років).