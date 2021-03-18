У Грузії затримали чоловіка, якого звинувачують в обстрілі офісу партії Саакашвілі

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“Співробітники головного управління Ісані-Самгорі департаменту поліції Тбілісі МВС в результаті оперативних і пошукових робіт в Кахеті затримали Д. К. 1991 року народження за незаконне придбання — зберігання — носіння вогнепальної зброї і пошкодження чужого майна”, — сказано в повідомленні. “Слідство встановило, що 17 березня поточного року Д. К., сидячи в автомобілі, обстріляв із пневматичної зброї банер, закріплений на фасаді офісу „Єдиного національного руху“ і зник”.

За даними відомства, під час обшуку обвинуваченого поліцейські вилучили зброю і патрони в якості речового доказу, а також марихуану. Чоловікові загрожує тюремне ув’язнення терміном від чотирьох до семи років.

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Офіс “Національного руху” обстріляли в середу вдень. Як повідомляла раніше співробітниця пресслужби партії Саломе Сігуа, офіс був обстріляний з вогнепальної зброї. Пошкодження отримав банер із зображенням глави “Єдиного національного руху” Ніки Мелії, встановлений на фасаді будівлі.