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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 45455 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 63674 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108016 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143728 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195070 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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2 марта, 18:35 • 279226 просмотра

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В Грузии задержали мужчину, обвиняемого в обстреле офиса партии Саакашвили

В Грузии задержали мужчину, обвиняемого в обстреле офиса партии Саакашвили

Киев  •  УНН

 • 11368 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Сотрудники МВД Грузии в крае Кахети задержали 30-летнего мужчину за то, что он из пневматического оружия обстрелял тбилисский офис оппозиционной партии “Единое национальное движение”, основателем которой является экс-президент Михеил Саакашвили. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе МВД, пишет УНН.

Детали

“Сотрудники главного управления Исани-Самгори департамента полиции Тбилиси МВД в результате оперативных и поисковых работ в Кахети задержали Д. К. 1991 года рождения за незаконное приобретение — хранение — ношение огнестрельного оружия и повреждение чужого имущества”, — сказано в сообщении. “Следствие установило, что 17 марта текущего года Д. К., сидя в автомобиле, обстрелял из пневматического оружия баннер, закрепленный на фасаде офиса „Единого национального движения“ и скрылся”.

По данным ведомства, при обыске обвиняемого полицейские изъяли оружие и патроны в качестве вещественного доказательства, а также марихуану. Мужчине грозит тюремное заключение сроком от четырех до семи лет.

Ранее

Офис “Национального движения” обстреляли в среду днем. Как сообщала ранее сотрудница пресс-службы партии Саломе Сигуа, офис был обстрелян из огнестрельного оружия. Повреждения получил баннер с изображением главы “Единого национального движения” Ники Мелии, установленный на фасаде здания.

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