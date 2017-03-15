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У Грузії заарештували сина Х.Деканоідзе

У Грузії заарештували сина Х.Деканоідзе

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. У Грузії заарештували сина екс-голови Національної поліції України Хатії Деканоідзе Торніке Копалеїшвілі, передає УНН з посиланням на Newsgeorgia.

У якості запобіжного заходу йому обрано попереднє ув’язнення. Справа стосовно нього пов’язана з придбанням і незаконним зберіганням наркотиків. Попереднє слухання у суді призначене на 12 квітня.

У місцевій поліції ситуацію поки не коментують.

Сама Х.Деканоідзе на своїй сторінці в Facebook опублікувала пост, в якому заявляє, що не дозволить “торгуватися” з нею її сином.

“Хто зі мною намагається торгуватися моїм єдиним сином, знайте — не вийде, виключено,” — написала вона.

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