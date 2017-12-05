У Грузії відреагували на затримання Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Секретар Ради національної безпеки Грузії Давид Раквіашвілі сподівається, що Україна забезпечить фізичний захист екс-президента республіки Міхеіла Саакашвілі, але в країні не можуть дати коментарі політичного змісту, передає УНН з посиланням на Грузія.Онлайн.
"Те, що відбувається в ці хвилини в Києві є внутрішніми політичними процесами України, на які ми не можемо дати коментарі політичного змісту. В той же час, в епіцентрі цих подій знаходиться колишній президент Грузії і це дає особливе навантаження цих подій", - сказав Д.Раквіашвілі.
Також він додав, що сподівається на фізичну захищеність політика.
"Сподіваємося, що фізична захищеність Саакашвілі в цій складній обстановці буде забезпечена", - заявив він.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.256 Кримінального кодексу України.
При цьому в коментарі УНН адвокат заявив, що Саакашвілі усно оголосили підозру про нібито сприяння злочинної організації.
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Нагадаємо, за інформацією джерела УНН, в Саакашвілі 5 грудня вранці пройшов обшук за підозрою отримання грошей на протестні акції від соратників екс-президента Януковича.
Також співрозмовник УНН повідомив, що обшук у Саакашвілі за дорученням ГПУ здійснював спецпідрозділ СБУ "Альфа".
Раніше соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе заявив, що ранком 5 грудня в будинку Саакашвілі виламували двері.