В Грузии отреагировали на задержание Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности Грузии Давид Раквиашвили надеется, что Украина обеспечит физическую защиту экс-президента республики Михеила Саакашвили, но в стране не могут дать комментарии политического содержания, передает УНН со ссылкой на Грузия.Онлайн.
"Происходящие в эти минуты в Киеве события являются внутренними политическими процессами Украины, на которые мы не можем дать комментарии политического содержания. В то же время, в эпицентре этих событий находится бывший президент Грузии и это дает особую нагрузку этим событиям", - сказал Д.Раквиашвили.
Также он добавил что надеется на физическую защищенность политика.
"Надеемся, что физическая защищенность Саакашвили в этой сложной обстановке будет обеспечена", - заявил он.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.256 Уголовного кодекса Украины.
При этом в комментарии УНН адвокат заявил, что Саакашвили устно объявили подозрение о якобы содействии преступной организации.
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Напомним, по информации источника УНН, в Саакашвили 5 декабря утром прошел обыск по подозрению получения денег на протестные акции от соратников экс-президента Януковича.
Также собеседник УНН сообщил, что обыск у Саакашвили по поручению ГПУ осуществлял спецподразделение СБУ "Альфа".
Ранее соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что утром 5 декабря в доме Саакашвили выламывали двери.