У Грузії проводять спецоперацію із затримання пов'язаних з тероризмом іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Тбілісі на вулиці ченця Габріела Салова проводиться спецоперація по затриманню двох іноземних громадян, які звинувачуються в зв'язках з терористичними організаціями, передає УНН з посиланням на Грузія.Online.
Так, штурм почався приблизно о п'ятій годині ранку, були чутні звуки пострілів і вибухів. Повідомляється, що підірвано дві квартири, де ховалися терористи, що відкрили вогонь по співробітниках правоохоронних органів.
За деякими даними, проводиться операція по затриманню двох іноземних громадян. Вони звинувачуються в зв'язках з терористичними організаціями. Операція проводиться в житловому корпусі.
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Здійснено евакуацію населення. На місці мобілізовані додаткові сили спецназу і бригади швидкої допомоги.