В Грузии проводят спецоперацию по задержанию связанных с терроризмом иностранцев

Так, штурм начался примерно в пять часов утра, были слышны звуки выстрелов и взрывов. Сообщается, что взорваны две квартиры, где скрывались террористы, открывшие огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

По некоторым данным, проводится операция по задержанию двух иностранных граждан. Они обвиняются в связях с террористическими организациями. Операция проводится в жилом корпусе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спецоперация в Закарпатье: обнаружено оружие и наркотики

Осуществлена эвакуация населения. На месте мобилизованы дополнительные силы спецназа и бригады скорой помощи.