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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 43012 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 63787 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 71369 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 73771 просмотра

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13:14 • 61192 просмотра

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В Грузии проводят спецоперацию по задержанию связанных с терроризмом иностранцев

В Грузии проводят спецоперацию по задержанию связанных с терроризмом иностранцев

Киев  •  УНН

 • 13434 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Тбилиси на улице монаха Габриела Салова проводится спецоперация по задержанию двух иностранных граждан, которые обвиняются в связях с террористическими организациями, передает УНН со ссылкой на Грузия.Online.

Так, штурм начался примерно в пять часов утра, были слышны звуки выстрелов и взрывов. Сообщается, что взорваны две квартиры, где скрывались террористы, открывшие огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

По некоторым данным, проводится операция по задержанию двух иностранных граждан. Они обвиняются в связях с террористическими организациями. Операция проводится в жилом корпусе.

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Осуществлена эвакуация населения. На месте мобилизованы дополнительные силы спецназа и бригады скорой помощи.

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