У Грузії порушили близько 20 кримінальних справ у день виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Грузії розслідують 16 кримінальних злочинів, скоєних в день голосування на виборах до місцевих органів влади в суботу, 2 жовтня. Про це повідомила директора Департаменту стратегічних комунікацій МВС Кетеван Ковзіашвілі, передає УНН.
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“В цілому вибори пройшли мирно. На даний момент поліція почала розслідування 16 кримінальних справ по всій Грузії”, — сказала Ковзіашвілі.
Деталі
За її словами, кримінальні справи порушені, зокрема за фактами бійки, крадіжки, пошкодження інвентарю виборчих дільниць, поранення ножем, перешкоджання роботі журналістів, неодноразового голосування одним і тим же виборцем.
Також 3 жовтня співробітники Головного управління кримінальної поліції почали розслідування кібератаки на новинний сайт політичної партії “Грузинська мрія — Демократична Грузія” за статтею 28511 і 28611 Кримінального кодексу. Грузії.
Доповнення
2 жовтня в Грузії відбулися муніципальні вибори. Явка склала 51,92%.
Громадяни вибирали мерів 64 муніципалітетів і 1 388 депутатів районних зборів (сакребуло). Для перемоги в першому турі кандидатові в мери необхідно набрати понад 50% голосів виборців. Всього у виборах брали участь 43 партії.
Нагадаємо, що ЦВК Грузії представила попередні результати виборів мерів.