У Грузії назвали причину аварії на курорті, під час якої постраждали українці
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Причиною аварії на канатній дорозі гірськолижного курорту Гудаурі стала помилка оператора, який діяв не за інструкцією після перепаду напруги. Про це на прес-конференції повідомив перший віце-прем'єр, міністр економіки і стійкого розвитку Грузії Дмитро Кумсішвілі, передає УНН з посиланням на Новости Грузии.
“Оператор повинен був перевести цю канатну дорогу на дизельний генератор і потім доставити туристів до того місця, де б вони зійшли, щоб повністю звільнити лінію від людей. На жаль, згідно з існуючим сьогодні звітом, оператор допустив помилку. Те, що зробив оператор, не відповідало інструкції. Наявний у нас звіт буде переданий МВС, яке продовжує розслідування і, відповідно до законодавства, покладе відповідальність на винних”, — сказав Кумсішвілі.
Він додав, що оператор, який працював на канатній дорозі “Садзеле” в день аварії, вже відсторонений. За інформацією міністра, свої посади за власним бажанням також покинули заступник директора Агентства розвитку гірських курортів Грузії з технічної частини Іраклій Чіркадзе і начальник департаменту гірничого управління Гудаурі Коте Кедагідзе.
“Двоє цих людей також взяли на себе відповідальність, за те, що сталося, вони відчувають свою моральну відповідальність. Вони звернулися до мене з тим, щоб їхні повноваження були припинені”, — сказав глава Мінекономіки.
Нагадаємо, 16 березня на гірськолижному курорті Гудаурі в Грузії зламалася канатна дорога. Постраждали від 8 до 10 людей, зокрема двоє українців.