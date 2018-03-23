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В Грузии назвали причину аварии на курорте, во время которой пострадали украинцы

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Причиной аварии на канатной дороге горнолыжного курорта Гудаури стала ошибка оператора, который действовал не по инструкции после перепада напряжения. Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, передает УНН со ссылкой на Новости Грузии.

"Оператор должен был перевести эту канатную дорогу на дизельный генератор и затем доставить туристов к тому месту, где бы они сошли, чтобы полностью освободить линию от людей. К сожалению, согласно существующему на сегодня отчету, оператор допустил ошибку. То, что сделал оператор, не соответствовало инструкции. Имеющийся у нас отчет будет передан МВД, которое продолжает расследование и, в согласно законодательству, возложит ответственность на виновных", - сказал Кумсишвили.

Он добавил, что оператор, работавший на канатной дороге "Садзеле" в день аварии, уже отстранен. По информации министра, свои должности по собственному желанию также покинули заместитель директора Агентства развития горных курортов Грузии по технической части Ираклий Чиркадзе и начальник департамента горного управления Гудаури Котэ Кедагидзе.

"Двое этих людей также взяли на себя ответственность за то, что произошло, они чувствуют свою моральную ответственность. Они обратились ко мне с тем, чтобы их полномочия были прекращены", - сказал глава Минэкономики.

Напомним, 16 марта на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии сломалась канатная дорога. Пострадали от 8 до 10 человек, в том числе двое украинцев.

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