У грудні кількість зареєстрованих безробітних зросла на 15,7% — Держстатистики
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У грудні 2016 року в порівнянні з листопадом 2016 року, тобто за місяць, кількість зареєстрованих безробітних в Україні зросла майже на 15,7%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
За даними Держстатистики, у грудні 2016 року в порівнянні з листопадом 2016 року, тобто за один місяць, кількість зареєстрованих безробітних зросла на 15,7% або на 52,9 тис. осіб (з 337,9 тис. осіб до 390,8 тис. осіб).
При цьому, у грудні 2016 року середній розмір допомоги по безробіттю збільшився на 124 грн — з 1873 грн до 1997 грн. Слід додати, що серед зареєстрованих 390,8 тис. осіб безробітних лише 317,1 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Нагадаємо, у листопаді поточного року в порівнянні з жовтнем цього ж року, тобто за місяць, кількість безробітних зросла майже на 6,9%.