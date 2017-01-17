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В декабре количество зарегистрированных безработных выросло на 15,7% - Госстатистики

В декабре количество зарегистрированных безработных выросло на 15,7% - Госстатистики

Киев • УНН

 • 12709 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В декабре 2016 года в сравнении с ноябрем 2016 года, то есть за месяц, количество зарегистрированных безработных в Украине выросло почти на 15,7%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

По данным Госстатистики, в декабре 2016 года в сравнении с ноябрем 2016 года, то есть за один месяц, количество зарегистрированных безработных выросло на 15,7% или на 52,9 тыс. человек (с 337,9 тыс. человек до 390,8 тыс . человек).

При этом, в декабря 2016 года средний размер пособия по безработице увеличился на 124 грн - с 1873 грн до 1997 грн. Следует добавить, что среди зарегистрированных 390,8 тыс. человек безработных только 317,1 тыс. человек получают пособие по безработице.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, в ноябре текущего года по сравнению с октябрем этого же года, то есть за месяц, количество безработных выросло почти на 6,9%.

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