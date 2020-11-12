У грі Assassin's Creed знайшли пасхалку про пандемію COVID-19

“Новий проект від Ubisoft може бути першою грою, де є згадка про COVID-19. Журналісти з порталу DualShockers знайшли в грі Assassin's Creed Valhalla пасхалку на COVID-19. Гра від Ubisoft вийшла на всіх платформах лише 10 листопада”, - повідомили в ЗМІ.

Вказано, що події нової Assassin's Creed відбуваються на території середньовічної Англії, але частина гри відбувається у сучасному світі.

“Головною героїнею у наші дні стала Лейла Хассан, саме у її пошті гравці знайшли пасхалку на коронавірус. В одному із листів до свого брата Лейла написала: “Ні, у мене немає COVID. Я добре ізольована. Нас тут тільки троє, разом ми подорожуємо і намагаємося залишатися непоміченими”, - йдеться у повідомленні.

Додамо, що пасхалка – це навмисно приховані у іграх та фільмах предмети, картинки чи повідомлення, які є посиланням на події чи інші витвори мистецтва.

Нагадаємо, у Львові геймери за дві доби створили гру Repair.