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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 08:59 • 102668 просмотра

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В игре Assassin's Creed нашли пасхалку о пандемии COVID-19

В игре Assassin's Creed нашли пасхалку о пандемии COVID-19

Киев  •  УНН

 • 20316 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В игре Assassin's Creed Valhalla нашли пасхалку от разработчиков о COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DualShockers.

"Новый проект от Ubisoft может быть первой игрой, где есть упоминание о COVID-19. Журналисты портала DualShockers нашли в игре Assassin's Creed Valhalla пасхалку на COVID-19. Игра от Ubisoft вышла на всех платформах только 10 ноября", - сообщили в СМИ.

Указано, что события новой Assassin's Creed происходят на территории средневековой Англии, но часть игры происходит в современном мире.

"Главной героиней в наши дни стала Лейла Хассан, именно в ее почте игроки нашли пасхалку на коронавирус. В одном из писем к своему брату Лейла написала: "Нет, у меня нет COVID. Я хорошо изолирована. Нас здесь только трое, вместе мы путешествуем и стараемся оставаться незамеченными", - говорится в сообщении.

Добавим, что пасхалка - это намеренно скрытые в играх и фильмах предметы, картинки или сообщения, которые являются ссылкой на события или другие произведения искусства.

Напомним, во Львове геймеры за двое суток создали декабря Repair.

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