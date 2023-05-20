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У Грецію після 17 років судових суперечок повернуться сотні стародавніх артефактів

У Грецію після 17 років судових суперечок повернуться сотні стародавніх артефактів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Греція змогла повернути сотні викрадених стародавніх артефактів після завершення судової тяганини з компанією опального британського арт-дилера Робіна Саймса. Однак багато експонатів були вивезені в різний час, наразі серед інших тривають суперечки Афін в тому числі з Британським музеєм, пише УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

У колекції Робіна Саймса - тисячі предметів мистецтва стародавнього світу, які було знайдено під час нелегальних розкопок, їх зберігали в різних країнах. Афіни вважають, що Саймс відігравав ключову роль у міжнародній злочинній мережі, яка займалася торгівлею старожитностями.

Цитата

"Статуї, статуетки, скульптури, вази, прикраси, посуд та аксесуари, датовані періодом від неоліту до ранньовізантійської доби, які були у володінні ліквідованої компанії Robin Symes Limited, були повернуті грецькою державою і репатрійовані після успішного завершення багаторічної справи, - ідеться в повідомленні міністерства культури Греції.

Загалом до Греції повернеться 351 предмет із колекції Саймса. Судова тяганина з компанією арт-дилера тривала 17 років.

У 2016 році поліція Швейцарії у співпраці з італійською поліцією встановила, що компанія Саймса зберігає величезну колекцію артефактів на території порту Женеви.

Міністр культури і спорту Греції Ліна Мендоні, оголошуючи про повернення старожитностей, не уточнила, чи є серед серед аретфактів, які будуть передані Афінам, предмети зі "швейцарської колекції" Робіна Саймса.

Впродовж багатьох років Афіни домагаються повернення артефактів, які були в різний час вивезені з Греції.

Одне з найбільш обговорюваних питань - чи повинен Британський музей повертати Греції статуї Парфенона, які перебувають у нього. Греція неодноразово вимагала від Великої Британії повернути скульптури Парфенона - Афіни не визнають законним дозвіл влади Османської імперії на вивезення скарбів.

Мармурові фризи, скульптури Парфенона на початку XIX століття вивіз з Афін британський дипломат лорд Елгін. Їх 1816 року купив уряд Британії, після чого вони були розміщені в Британському музеї.

У березні цього року Ватикан повернув Греції три фрагменти з Парфенона. Папа римський Франциск тоді назвав повернення пам'яток важливим жестом дружби.

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