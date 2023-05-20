В Грецию после 17 лет судебных споров вернутся сотни древних артефактов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Греция смогла вернуть сотни похищенных древних артефактов после завершения судебной тяжбы с компанией опального британского арт-дилера Робина Саймса. Однако многие экспонаты были вывезены в разное время, сейчас среди прочих продолжаются споры Афин в том числе с Британским музеем, пишет УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
В коллекции Робина Саймса - тысячи предметов искусства древнего мира, которые были найдены во время нелегальных раскопок, их хранили в разных странах. Афины считают, что Саймс играл ключевую роль в международной преступной сети, которая занималась торговлей древностями.
Цитата
"Статуи, статуэтки, скульптуры, вазы, украшения, посуда и аксессуары, датированные периодом от неолита до ранневизантийской эпохи, которые были во владении ликвидированной компании Robin Symes Limited, были возвращены греческим государством и репатриированы после успешного завершения многолетнего дела, - говорится в сообщении министерства культуры Греции.
Всего в Грецию вернется 351 предмет из коллекции Саймса. Судебная тяжба с компанией арт-дилера длилась 17 лет.
В 2016 году полиция Швейцарии в сотрудничестве с итальянской полицией установила, что компания Саймса хранит огромную коллекцию артефактов на территории порта Женевы.
Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони, объявляя о возвращении древностей, не уточнила, есть ли среди среди аретфактов, которые будут переданы Афинам, предметы из "швейцарской коллекции" Робина Саймса.
На протяжении многих лет Афины добиваются возвращения артефактов, которые были в разное время вывезены из Греции.
Один из самых обсуждаемых вопросов - должен ли Британский музей возвращать Греции статуи Парфенона, которые находятся у него. Греция неоднократно требовала от Великобритании вернуть скульптуры Парфенона - Афины не признают законным разрешение властей Османской империи на вывоз сокровищ.
Мраморные фризы, скульптуры Парфенона в начале XIX века вывез из Афин британский дипломат лорд Элгин. Их в 1816 году купило правительство Британии, после чего они были размещены в Британском музее.
В марте этого года Ватикан вернул Греции три фрагмента из Парфенона. Папа римский Франциск тогда назвал возвращение памятников важным жестом дружбы.