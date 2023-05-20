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В Грецию после 17 лет судебных споров вернутся сотни древних артефактов

В Грецию после 17 лет судебных споров вернутся сотни древних артефактов

Киев • УНН

 • 966829 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Греция смогла вернуть сотни похищенных древних артефактов после завершения судебной тяжбы с компанией опального британского арт-дилера Робина Саймса. Однако многие экспонаты были вывезены в разное время, сейчас среди прочих продолжаются споры Афин в том числе с Британским музеем, пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

В коллекции Робина Саймса - тысячи предметов искусства древнего мира, которые были найдены во время нелегальных раскопок, их хранили в разных странах. Афины считают, что Саймс играл ключевую роль в международной преступной сети, которая занималась торговлей древностями.

Цитата

"Статуи, статуэтки, скульптуры, вазы, украшения, посуда и аксессуары, датированные периодом от неолита до ранневизантийской эпохи, которые были во владении ликвидированной компании Robin Symes Limited, были возвращены греческим государством и репатриированы после успешного завершения многолетнего дела, - говорится в сообщении министерства культуры Греции.

Всего в Грецию вернется 351 предмет из коллекции Саймса. Судебная тяжба с компанией арт-дилера длилась 17 лет.

В 2016 году полиция Швейцарии в сотрудничестве с итальянской полицией установила, что компания Саймса хранит огромную коллекцию артефактов на территории порта Женевы.

Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони, объявляя о возвращении древностей, не уточнила, есть ли среди среди аретфактов, которые будут переданы Афинам, предметы из "швейцарской коллекции" Робина Саймса.

На протяжении многих лет Афины добиваются возвращения артефактов, которые были в разное время вывезены из Греции.

Один из самых обсуждаемых вопросов - должен ли Британский музей возвращать Греции статуи Парфенона, которые находятся у него. Греция неоднократно требовала от Великобритании вернуть скульптуры Парфенона - Афины не признают законным разрешение властей Османской империи на вывоз сокровищ.

Мраморные фризы, скульптуры Парфенона в начале XIX века вывез из Афин британский дипломат лорд Элгин. Их в 1816 году купило правительство Британии, после чего они были размещены в Британском музее.

В марте этого года Ватикан вернул Греции три фрагмента из Парфенона. Папа римский Франциск тогда назвал возвращение памятников важным жестом дружбы.

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