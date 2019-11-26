У Греції змінили Конституцію, але церкву від держави не відокремили
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Грецькі законодавці в понеділок увечері схвалили дев'ять основних конституційних поправок з 49, запропонованих усіма партіями. Про це УНН повідомляє з посиланням на Ekatimerini.
Зокрема, зміни стосуються дозволу грецькій діаспорі голосувати з країни проживання, відділення виборів президента від розпуску парламенту і внесення поправок в закон про імунітет міністрів, яким загрожує кримінальне переслідування, який скасовується.
Зміни стосуються 28 статей Конституції Греції.
Перегляд основного закону країни почала попередня ліва правляча партія СІРІЗА в 2018 році, він включав в себе пропозицію відокремити церкву від держави - крок, який був відкинутий правлячою нині партією "Нова демократія".
Це була четверта спроба внести зміни до Конституції країни після 1975 року, коли була прийнята перша Конституція.
Нагадаємо, між православними церквами України та Греції встановлено церковне спілкування.